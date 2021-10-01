Пятеро калининградцев перечислили телефонным мошенникам 3,5 млн рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области еще несколько человек стали жертвой телефонных мошенников, перечислив им более 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одной из жертв мошенников стал 20-летний калининградец. Ему позвонил якобы специалист банка, который предупредил, что на его имя пытаются оформить кредит посторонние лица и убедил молодого человека пойти в банк, переоформить кредит в размере 500 тысяч рублей на себя, обналичить средства и внести их на указанный счет. По легенде, эти средства должны были вернуться банку, но на самом деле они ушли в карман мошенников.

В такой же ситуации оказалась 19-летняя блогер из Калининграда, которая перевела на продиктованный номер счета 100 тысяч рублей.

В Черняховске на уловки злоумышленников попался пенсионер. 85-летний мужчина поверил, что разговаривает с сотрудником банка и перевел накопленные 200 тысяч рублей, думая, что спасает их от кражи.

Крупную сумму перечислил на неизвестные счета рабочий одного из предприятий области. 49-летний мужчина потерял бдительность и, пойдя на поводу у звонившего, перевел 1 млн 600 тысяч рублей. Он был уверен, что ему звонит сотрудник банка и помогает уберечься от действий мошенников.

56-летняя жительница Калининграда, работающая экономистом, также не смогла противостоять доводам позвонивших ей людей. Несколько звонков, сначала будто бы от специалиста банка, затем от мнимого сотрудника правоохранительных органов, убедили ее в том, что необходимо перевести свои средства в размере 1 млн 300 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет», после чего своих средств женщина больше не увидела.