В Калининграде на месяц закрывается движение по ул. З. Космодемьянской

В Калининграде с 11 октября по 11 ноября закрывается сквозное движение транспорта по ул. З. Космодемьянской на участке от дома № 17 до дома № 22. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение проезда вводится для обеспечения безопасности при выполнении реконструкции участка тепловой сети.

В пресс-службе мэрии также сообщили, что автобусный маршрут № 72 (в сторону центра) направится по ул. З. Космодемьянской, ул. Типографской, ул. К. Назаровой, Аллее Смелых, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по существующей схеме.