Минздрав сообщил, как в Калининграде будут работать пункты вакцинации со 2 по 8 октября

. Фото: Александр Подгорчук

Региональное министерство здравоохранение опубликовало график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа и коронавируса на следующей неделе.

Со 2 по 8 октября иммунизация от гриппа и коронавируса проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

– в торговом центре «Балтия-молл» – два пункта (Приморское кольцо, 2, ориентир – центральный и восточный вход) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

– на пл. Победы – 2 октября с 10 до 18 часов, 3 октября – с 10 до 15 часов, 4-8 октября – с 10 до 18 часов;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 2 октября с 10 до 18 часов, 4-8 октября – с 12 до 20 часов;

– на площадке перед ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар, 1) – 4-8 октября с 10 до 20 часов;

– в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград – Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – 2-8 октября 8 до 19 часов.