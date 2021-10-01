Житель Знаменска избил до смерти знакомого и получил 8 лет колонии

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В Гвардейском районе осудили жителя Знаменска, который избил до смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

9 мая этого года мужчина поссорился с местным жителем и жестоко из бил его деревянным брусом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе судебного заседания мужчина вину не признал заявил, что это была самооборона. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.