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Спорт2 октября 2021 11:54

Черсесов вошел в список кандидатов на пост тренера Балтики

Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Станислав Черчесов на стадионе «Калининград» во время тренировки сборной 10 октября 2018 года.

Станислав Черчесов на стадионе «Калининград» во время тренировки сборной 10 октября 2018 года.

Фото: Александр Подгорчук

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черсесов вошёл в число кандидатов на пост тренера калининградской Балтики. Об это сообщает телеканал Матч ТВ.

Напомним, на этой неделе наставник балтийцев Евгений Калешин объявил о том, что он и его тренерский штаб покидают клуб. По данным «Матч ТВ», Балтика рассматривает сразу несколько кандидатур. Среди них - Роберт Евдокимов, Дмитрий Аленичев, Сергей Игнашевич, Рашид Рахимов и Станислав Черсесов. Отметим, что в 2018-2020 годах в Балтике играл сын экс-тренера сборной Станислав Черчесов-младший.

Ближайшую игру команда проведёт в воскресенье, 3 октября, против команды «Олиа-Долгопрудный». Исполнять обязанности главного тренера будет местный специалист Эдуард Штейнбрехер.