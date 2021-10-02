В Калининградской области заразились коронавирусом 16 школьников и 36 пенсионеров

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 68 неработающих.
- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 36 пенсионеров, все старше 65 лет;
- 16 учащихся;
- 14 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников образования;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 студентов (БФУ имени Канта; БИТ; Калининградский филиал РУК; Колледж сервиса и туризма; Педагогический колледж Черняховска; МГУТУ имени Разумовского);
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 6 воспитанников детских садов;
- 6 медицинских работников;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 4 сотрудника банков;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 детей в возрасте до 6 лет, не посещающих садики;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг.
У 229 заразившихся болезнь протекает только с симптомами ОРВИ, у 17 началась пневмония, 22 переносят бессимптомно.