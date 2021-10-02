В Калининградской области заразились коронавирусом 16 школьников и 36 пенсионеров

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 268 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 68 неработающих.

- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 36 пенсионеров, все старше 65 лет;

- 16 учащихся;

- 14 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников образования;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 студентов (БФУ имени Канта; БИТ; Калининградский филиал РУК; Колледж сервиса и туризма; Педагогический колледж Черняховска; МГУТУ имени Разумовского);

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 6 воспитанников детских садов;

- 6 медицинских работников;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 4 сотрудника банков;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 детей в возрасте до 6 лет, не посещающих садики;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг.

У 229 заразившихся болезнь протекает только с симптомами ОРВИ, у 17 началась пневмония, 22 переносят бессимптомно.