Где в Калининградской области выявили коронавирус за сутки

За минувшие сутки в Калининградской области ковид диагностировали у 268 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, заразившихся выявили в 21 муниципалитете из 22-х. Ни одного нового инфицированного - только в Янтарном.
Географически случаи заражения распределились так:
Калининград - 117
Черняховский городской округ - 23
Гурьевский городской округ - 20
Советский городской округ - 18
Багратионовский городской округ - 13
Нестеровский городской округ - 10
Балтийский городской округ - 7
Гвардейский городской округ - 7
Зеленоградский городской округ - 7
Озерский городской округ - 7
Полесский городской округ - 6
Светловский городской округ - 6
Гусевский городской округ - 5
Правдинский городской округ - 4
Мамоновский городской округ - 3
Неманский городской округ - 3
Славский городской округ -3
Ладушкинский городской округ - 2
Светлогорский городской округ - 2
Краснознаменский городской округ - 1