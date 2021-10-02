Где в Калининградской области выявили коронавирус за сутки

За минувшие сутки в Калининградской области ковид диагностировали у 268 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, заразившихся выявили в 21 муниципалитете из 22-х. Ни одного нового инфицированного - только в Янтарном.

Географически случаи заражения распределились так:

Калининград - 117

Черняховский городской округ - 23

Гурьевский городской округ - 20

Советский городской округ - 18

Багратионовский городской округ - 13

Нестеровский городской округ - 10

Балтийский городской округ - 7

Гвардейский городской округ - 7

Зеленоградский городской округ - 7

Озерский городской округ - 7

Полесский городской округ - 6

Светловский городской округ - 6

Гусевский городской округ - 5

Правдинский городской округ - 4

Мамоновский городской округ - 3

Неманский городской округ - 3

Славский городской округ -3

Ладушкинский городской округ - 2

Светлогорский городской округ - 2

Краснознаменский городской округ - 1