В Калининградской области заработал комплекс по выпуску замороженных полуфабрикатов из мяса птицы

Мощность первой очереди нового производственного комплекса составит свыше 21 тыс. тонн продукции в год, второй очереди – еще 36 тыс. тонн. Инвестор - индийская «Группа компаний Атлантис» - резидент Особой экономической зоны в Калининградской области, за период с 2014 года построила 5 производственных комплексов, ежегодно выпускающих более 300 видов готовой продукции общим объемом свыше 100 тыс. тонн.

- Практически каждый год или раз в полтора года мы приезжаем сюда и открываем новое производство. Новые инвестиции, новые технологии, новые рабочие места - просто замечательно, когда в регионе есть такие инвесторы, - отметил губернатор Антон Алиханов.

- Семь лет назад у нас было три человека тут, а теперь мы создали около одной тысячи рабочих мест на своих производствах. Я предполагаю, что данная цифра будет расти вместе с дальнейшим развитием нашего предприятия, - сказал учредитель «Группы компаний Атлантис» Дхананджаи Бхагат.

Партнерами индийском компании являются известные мировые торговые марки, как в России, так и в странах Евросоюза и СНГ. Основным направлением сбыта замороженных полуфабрикатов из курицы будут сети быстрого питания и торговые сети. В проект уже инвестировано более 2 млрд рублей, создано свыше 200 рабочих мест и еще около 300 планируется организовать.