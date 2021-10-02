Во всем Советске из-за аварии на 5 часов отключили воду

Отключение воды произошло в 13.00. Как сообщает администрация Советска, произошел разрыв водопровода на перекрестке улиц Ленина и Тургенева,

- Водоснабжение будет отключено до 18:00, - предупредили в мэрии.- К сожалению, сотрудники предприятия «Водоканал» не могли медлить с отключением воды, так как это могло бы привести к еще более серьёзным последствиям. Сейчас специалисты откачивают воду, которая скопилась в результате прорыва трубы, после этого они приступят к устранению утечки. Изначально планировали, что это будет локальное отключение, но после того, как раскопали, оказалось, что без остановки водоснабжения не обойтись.

В комментариях жители Советска пожаловались, что фонтан на месте прорыва бил со вчерашнего дня.