3 октября в Калининградской области стартует чемпионат Европы по регби

Крупнейшее континентальное состязание по регби-15 среди игроков не старше 18 лет второй раз пройдет на трех стадионах Калининградской области 3,6 и 9 октября. Трофей разыграют сборные России, Грузии, Португалии, Испании, Нидерландов, Румынии, Бельгии и Чехии.

- Все восемь команд участниц успешно добрались до нашего региона при поддержке национальных федераций, дипломатических и таможенных служб. Мы в постоянном контакте с Федерацией регби Европы и Федерацией регби России, поэтому нам в кратчайшие сроки удалось всё организовать по схеме, апробированной в 2019 году. Тогда, напомню, уровень организации первенства у нас был признан лучшим в истории, – подчеркнула заместитель председателя правительства – министр спорта региона Наталья Ищенко.

Как сообщает пресс-служба правительства, матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадии 3 и 6 октября примут стадионы «Сельма» и «Локомотив», а две игры за призовые места 9 октября в 16.30 и 19.00 состоятся на стадионе «Калининград».

С учетом антиковидных ограничений каждую встречу сможет посетить не более 500 зрителей. Для прохода на арены им понадобится предоставить QR-код о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесённой болезни COVID-19 не ранее чем за полгода до отчётного события.

Пригласительные билеты получат, преимущественно, воспитанники и сотрудники спортивных школ, а также представители профильной региональной спортивной федерации.