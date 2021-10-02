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Спорт2 октября 2021 21:49

Новый тренером «Балтики» станет Сергей Игнашевич

Контракт будет подписан в понедельник
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Сергей Игнашевич.

Сергей Игнашевич.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый главным тренером «Балтики» станет экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич. Как сообщает «Матч ТВ», подписание контракта состоится в понедельник.

Карьеру футболиста Игнашевич завершил после чемпионата мира 2018 года. Уже в следующем году он возглавил московское «Торпедо», вместе с которым занял 4-е место в ФНЛ. В марте 2021-го Игнашевич покинул пост главного тренера - команда на тот момент занимала 6-е место.

Напомним, после 14-ти туров ФНЛ «Балтика» занимает 13-е место с 17-ю очками. Предыдущий наставник команды Евгений Калешин подал в отставку 29 сентября.