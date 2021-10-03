В Калининграде празднично подсветят здание консульства Германии на ул. Тельмана

. Фото: Генконсульство ФРГ в Калининграде

В воскресенье, 3 октября, отмечается Национальный день Германии. По этому случаю здание Генерального консульства Германии в Калининграде (ул. Тельмана, 14) будет подсвечено по-праздничному. Об этом «Комсомолке» сообщил генеральный консул Германии в Калининграде Ханс Гюнтер Маттерн.

Здание будет освещено красочными мотивами с 18.00 до 21.00 с 3 по 5 октября включительно.

«Световая инсталляция призвана символизировать не только нашу радость по случаю 31-летнего Германского единства – интегрированного в большое европейское сообщество мира, Европейский Союз – но и продолжающийся «Год Германии в России 2020/21», - отметил генеральная консул.