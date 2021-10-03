Опять антирекорд: В Калининграде коронавирусом за сутки заболели 270 человек

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В Калининградской области выявили 270 случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, в регионе установлен очередной антирекорд, цифры продолжают расти.

За последние сутки в России всего выявлено 25 769 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 247 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Также за сутки зафиксировано 890 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 918 человек.