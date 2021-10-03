Лапал девушек и дрался: Калининградец устроил дебош в ресторане «Геркулес»

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Инцидент случился вечером в субботу, 2 октября – в ресторане «Геркулес» на проспекте Мира один из посетителей устроил драку. Работники заведения вовремя нажали кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, агрессивно настроенный мужчина был задержан.

Как установили сотрудники Росгвардии, задержанный распивал в заведении спиртные напитки, после чего вышел на танцпол и стал вести себя неадекватно.

«Он приставал к девушкам, хватая их за разные части тела. Получив замечание от посетителя ресторана, накинулся на него с кулаками», - рассказали в Управлении Росгвардии.

35-летний нарушителя порядка был доставлен в отдел полиции.