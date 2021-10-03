В центре Калининграда сбили 6-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП, в котором пострадала девочка, произошло в субботу, 2 октября, вечером. На часах было 19:16, когда на Ленинский проспект выехал 58-летний мужчина на автомобиле «Hyundai». Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, при повороте на улицу Краснооктябрьскую, он сбил ребенка.

«Мужчина допустил наезд на 6-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Со слов водителя ребенок выбежал на пешеходный переход», - сообщили в полиции.

В результате ДТП девочка-пешеход получила телесные повреждения.