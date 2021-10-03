Работники общепита, школьники и студенты: кто в Калининграде еще заболел COVID-19

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининградской области выявили 270 случаев коронавируса за сутки – это новый антирекорд. У большинства заболевших (237 случаев) ковид проявляется как ОРВИ, в 13 случаях это пневмония, 20 человек болеют бессимптомно.

По данным министерства здравоохранения Калининградской области, среди заболевших:

- 27 пенсионеров;

- 16 медицинских работников;

- 7 работников образования;

- 25 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 29 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 14 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 5 сотрудников учреждений культуры;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 5 работников с/х;

- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 5 учащихся;

- 12 студентов (БФУ; КГТУ; Колледж агротехнологии и природопользования; Балтийский информационный техникум; МФЮА; КСИПТ; КМРК);

- 56 неработающих.