Работники общепита, школьники и студенты: кто в Калининграде еще заболел COVID-19

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Фото: Олег УКЛАДОВ
В Калининградской области выявили 270 случаев коронавируса за сутки – это новый антирекорд. У большинства заболевших (237 случаев) ковид проявляется как ОРВИ, в 13 случаях это пневмония, 20 человек болеют бессимптомно.
По данным министерства здравоохранения Калининградской области, среди заболевших:
- 27 пенсионеров;
- 16 медицинских работников;
- 7 работников образования;
- 25 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 29 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 14 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 5 сотрудников учреждений культуры;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 5 работников с/х;
- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 5 учащихся;
- 12 студентов (БФУ; КГТУ; Колледж агротехнологии и природопользования; Балтийский информационный техникум; МФЮА; КСИПТ; КМРК);
- 56 неработающих.