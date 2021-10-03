В калининградском музее показали трофейный ковер, с которым герой Сталинграда прошел всю войну

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Необычная выставка – одного предмета – открылась в Калининградском историко-художественном музее. В экспозиции представлен… ковер. Как рассказали в музее, это ковер кавалера орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, участника штурма Берлина капитана Евгения Ивановича Горелкина.

«В боях под Сталинградом в одном из бункеров Евгений Горелкин нашел ковер, которым прежде пользовался офицер вермахта. Став новым владельцем ковра, капитан Горелкин приспособил его для своего военного быта. Он спал на нем, укрывался в холодных землянках. С этим ковром через все невзгоды войны капитан дошагал от Сталинграда до Берлина, где и встретил день Победы», - рассказали в музее.

Известно, что ковер был изготовлен в городе Лик (сегодня Элк, Польша). Трофей фронтовик сохранил как память о войне.

Выставка «Боевой путь капитана Горелкина с необыкновенным ковром» работает до конца ноября.