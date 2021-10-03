На трассе Советск-Гусев в ДТП пострадали четыре человека

. Фото: "Инцидент-Советск".

Серьезное ДТП случилось в воскресенье, 3 октября на 33-м километре дороги Советск-Гусев. Как сообщается в группе «Инцидент Советск» в «ВКонтакте», в результате аварии пострадали четыре человека, которые ехали в минивэне.

По предварительной информации, автомобиль врезался в дерево. Как предположили комментаторы, ДТП могло случиться из-за лопнувшего колеса.

Известно, что в автомобиле находился ребенок. По счастливой случайности он не пострадал. Три человека госпитализированы с места происшествия с различными травмами.