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Политика4 октября 2021 10:12

Алиханов назвал главную причину отказа от мандата депутата Госдумы

Комментарии глава региона опубликовал в Instagram
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Губернатор Калининградской области объяснил, почему отказался от депутатских мандатов. На прошедших выборах, напомним, Алиханов возглавлял региональные группы политической партии «Единая Россия» и имел право занять депутатское кресло, но отказался идти в областную, и в Государственную Думы. Место губернатора в региональном парламенте в итоге займет председателя союза женщин Марина Матюнина, в нижней палате Федерального собрания - бизнесмен Андрей Горохов.

Свое решение Антон Алиханов объяснил в ответ на вопрос одной из подписчиц на своей странице в Instagram.

- Он (Горохов - Ред.) был в тройке, вторым номером шел, я решил остаться в регионе на своем рабочем месте и не переходить на работу в ГосДуму, - написал губернатор. - Свои планы озвучивал заранее, никакого обмана, это обычная политическая практика. Делился своим скромным рейтингом с однопартийцами.

Глава региона добавил, что поблагодарил Анлрея Горохова, поскольку «он деньги зарабатывает, а не отнимает», создал сотни рабочих мест и платит сотни миллионов рублей налогов в местный бюджет.