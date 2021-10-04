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Авто4 октября 2021 10:24

В Калининградской области еще сильнее подрожали автомобили с пробегом

По итогам третьего квартала рост составил 7,9%
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По итогам квартала продажи автомобилей с пробегом в Калининградской области выросли на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Данные приводит сервис «Авито Авто». Средняя стоимость подержанной машины в нашем регионе составила 340 000 рублей – на 7,9% больше, чем в предыдущем квартале, и на 13,3% больше, чем год назад.

В III квартале 2021 года самымв остребованным на вторичном авторынке в Калининградской области стал Volkswagen Passat. На втором месте – Volkswagen Golf, на третьем - BMW 5 серии. Четвертое место занимает Mercedes-Benz E-класс. Замыкает пятерку лидеров Audi 100.

Среди марок первенство также удерживает Volkswagen с долей 12,79% в общих продажах на рынке машин с пробегом. Затем расположились Mercedes-Benz (11,25%), Audi (7,44%), BMW (6,52%) и Nissan (5,58%).