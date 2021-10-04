Калининград возглавил топ популярных городов для поездок со школьниками на осенние каникулы

.
Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню учителя, 5 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего поехать с классом осенью в России.
Двадцать один процент опрошенных туристов поедут на осенние каникулы с детьми на экскурсию в Калининград. Второе место заняла Казань 18 процентов. «Бронзу» в рейтинге популярных городов для поездок со школьниками осенью получил Севастополь, набрав 15 процентов голосов.
Десять популярных городов для поездок со школьниками на осенние каникулы:
Калининград, 21%
Казань, 18%
Севастополь, 15%
Санкт-Петербург, 12%
Москва, 9%
Сочи, 9%
Великий Новгород, 9%
Воронеж, 3%
Волгоград, 3%
Екатеринбург, 3%