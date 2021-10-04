Калининград возглавил топ популярных городов для поездок со школьниками на осенние каникулы

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню учителя, 5 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда лучше всего поехать с классом осенью в России.

Двадцать один процент опрошенных туристов поедут на осенние каникулы с детьми на экскурсию в Калининград. Второе место заняла Казань 18 процентов. «Бронзу» в рейтинге популярных городов для поездок со школьниками осенью получил Севастополь, набрав 15 процентов голосов.

Десять популярных городов для поездок со школьниками на осенние каникулы:

Калининград, 21%

Казань, 18%

Севастополь, 15%

Санкт-Петербург, 12%

Москва, 9%

Сочи, 9%

Великий Новгород, 9%

Воронеж, 3%

Волгоград, 3%

Екатеринбург, 3%