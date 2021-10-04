14 медиков, 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 269 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 228 случаев ОРВИ, 21 пневмония и 20 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 81 пенсионер;
- 14 медицинских работников;
- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 13 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 4 учащихся;
- студент (БФУ);
- 78 неработающих.