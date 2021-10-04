14 медиков, 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 269 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 228 случаев ОРВИ, 21 пневмония и 20 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 81 пенсионер;

- 14 медицинских работников;

- 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 13 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 4 учащихся;

- студент (БФУ);

- 78 неработающих.