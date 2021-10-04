В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 4 октября нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 4 октября, в течение дня отключено электричество в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Косм. Леонова 31, 22, 24, 26-32а,

ул. Чайковского 56, 58, 58а,

ул. Зоологическая 45, 47-47а, 49-51а, 53, 67-71,

ул. Кирова 85-87,

ул. Тихоненко 37, 49, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 69, 71а-и, 73, 73а, 75, 75а, 77, 36, 42-44, 46-48, 50-52, 58, 60, 62, 62а, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 74а

ул. Серж. Мишина 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 68,

пр-кт Мира 174, 174а-б, 176б, 178-180, 182-184, 190,

ул. Менделеева 47-49, 51, 53, 55, 59, 61, 64, 68, 72, 80,

ул. Жуковского 3, 5, 7, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12,

пр-кт Мира 173, 175, 177, 179, 181.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Дзержинского 1,

ул. Октябрьская 71-73,

ул. Печатная 43(д/сад №124).