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Общество4 октября 2021 13:52

На ул. Киевской пьяный пенсионер повредил две машины

Мужчине не понравилось, как автомобили были припаркованы
Виктор Сергеев
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На улице Киевской в Калининграде задержали мужчину, который повредил несколько автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина пинает припаркованные автомобили. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали пьяного 67-летнего пенсионера. Горожанину не понравилось, как были припаркованы автомобили, и он начал их пинать. Он оставил вмятины на капоте и переднем крыле Hyundai и Renault.

Выяснилось, что мужчина ранее судим за повторное пьяное вождение. На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».