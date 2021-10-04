В Калининграде директора стройфирмы подозревают в мошенничестве на 48 млн рублей

В Калининграде директора строительной компании подозревают в крупном мошенничестве при строительстве дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

47-летний директор компании получил более 47 миллионов 890 тысяч рублей на строительство автомобильной развязки, однако эти деньги были направлены на другие цели. Чтобы скрыть хищение, директор предоставил заведомо ложные сведения и акты выполненных работ.

Аферу выявили сотрудники регионального управления ФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий. Следователи УМВД уже провели обыски и изъяли документацию, в том числе и в другом регионе России, где находится офис строительной компании фигуранта.