В Калининграде у драмтеатра установят два рекламных экрана

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде хотят очистить фасад здания драматического театра от рекламных баннеров. Вместо них установят рекламные экраны. Об этом в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Драматический театр рассматривает вариант убрать баннеры между колоннами и поставить два современных экрана, на которых будет идти реклама. Без рекламы учреждениям культуры тоже нельзя, - сказал Андрей Ермак. - Это будут экраны по типу как сделано рядом с Кафедральным собором, только там формат поменьше.

Кроме того, по словам министра, сейчас думают, как убрать баннеры с фасада Музея изобразительных искусств. Горожане справедливо считают, что без рекламы фасады зданий смотрятся лучше. Министр с калининградцами соглашается.