Алиханов назначил трех новых вице-премьеров

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области три министра регионального правительства пошли на повышение.

Новым вице-премьером назначен Леван Дараселия, ранее занимавший пост главы конкурсного агентства. В качестве заместителя председателя правительства Калининградской области он будет координировать деятельность министерства финансов в части регулирования контрактной системы в сфере закупок региона и министерства цифровых технологий и связи. Одной из приоритетных задач нового зампреда также будет создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, в том числе за счет внедрения и применения новых информационных технологий.

Пошла на повышение и министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. Она назначена заместителем председателя правительства - министром сельского хозяйства Калининградской области. Шевцова будет координировать вопросы агропромышленного комплекса, мелиорации земель, пищевой и перерабатывающей промышленности, ветеринарии, оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биологических ресурсов.

Также вице-премьером назначен Дмитрий Кусков, ранее занимавший должность министра экономического развития. Он будет координировать деятельность администрации ОЭЗ в Калининградской области, а также заниматься вопросами управления игорной зоной «Янтарная» и контролем за деятельностью Корпорации развития Калининградской области.