В Калининграде полицейские задержали интернет-мошенника

В Калининграде сотрудники полиции задержали интернет-мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

45-летний калининградец нашел в интернете объявление о продаже прицепа, связался с продавцом и перевел ему предоплату в размере 5 тысяч рублей. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь.

Полицейские выяснили, что несуществующий прицеп продавал 20-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», устанавливается причастность калининградца к совершению аналогичных преступлений.