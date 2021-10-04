Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 269 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 214 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 22,

Светловский городской округ - 4,

Зеленоградский городской округ - 7,

Краснознаменский городской округ - 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 5,

Черняховский городской округ - 4.