Коронавирус за сутки выявили в 13 городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 269 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 214 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 22,
Светловский городской округ - 4,
Зеленоградский городской округ - 7,
Краснознаменский городской округ - 2,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 5,
Черняховский городской округ - 4.