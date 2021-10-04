В Славске закрыли опасный детский сад

В Славске приостановлена эксплуатация опасного здания детского сада. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что здание детского сада «Ласточка» на улице Советской, 24, в начале учебного года было принято комиссией с нарушением закона. В помещениях дошкольного учреждения обнаружили дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражения грибком на потолках и стенах, повреждения штукатурного слоя плит перекрытия, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и персонала.

По требованию прокуратуры принято решение о приостановлении эксплуатации второго этажа указанного здания. Дети переведены в другие дошкольные организации. Три должностных лица, участвовавших в приемке здания к новому учебному году, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура района через суд заставила местные власти обеспечить безопасные условия обучения и провести соответствующие ремонтные работы.