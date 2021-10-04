Роспотребнадзор открыл в Калининградской области горячую линию про ОРВИ и грипп

. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 4 по 15 октября в Калининградской области работает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

Специалисты расскажут родителям о том, как уберечь детей от простудных инфекций, готовы озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний, рассказать, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.

Как говорится на сайте регионального Управления Роспотребнадзора, тематическое консультирование проводят по телефонам:

- 8-800-555-49-43 Единого Консультационного центра Роспотребнадзора;

- 8-4012-46-72-04, 53-84-36 в городе Калининграде;

- 8-401-503-29-59 в городе Зеленоградске;

- 8-401-41-3-46-55 в городе Черняховске;

- 8-401-61-3-56-43 в городе Советске;

- 8-401-2-74-11-59 в городе Гурьевск;

- 8 -401-56-3-33-28 в городе Багратионовск.

Режим работы «горячей линии» с 9.00 до 12.00 часов, с 12.40 до 16.00 часов.