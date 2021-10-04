Возле дома на улице Комсомольской в Калининграде обнаружили змею

. Фото: предоставлено зоопарком

В Калининграде на улице Комсомольской прохожие обнаружили змею. Черная и страшная, она сидела на подвальной решетке одного из домов. Напуганные очевидцы позвонили в зоопарк. Как рассказали в пресс-службе учреждения, на место оперативно выехал заведующий террариумом, который изловил змею.

Живой находкой оказался амурский (дальневосточный) полоз в возрасте примерно 3-4 лет.

«В меру упитанный самец в самом расцвете сил. Явно у кого-то сбежал», - сообщили в зоопарке.

Змею поместили в террариум, хозяина ищут.