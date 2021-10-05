В Калининграде в районе улицы Олега Кошевого запретили остановку транспорта

Новые запрещающие знаки появились в проезде с ул. Олега Кошевого (ориентир АЗС «Балтнефть» и фитнес-клуб «VIVA») до Аллеи смелых. С 5 октября там запрещена остановка транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, теперь там будет работать эвакуатор. Знаки поставили, чтобы увеличить пропускную способность улицы.

«Для организации объездов в микрорайоне проложена временная дорога из плит по пустырю у домов №1 и 3 ул. О. Кошевого, а также приведён в порядок проезд с ул. О. Кошевого на Аллею смелых», - отметили в мэрии.