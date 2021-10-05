На Куршской косе провели Дни наблюдения птиц

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Традиционные Дни наблюдения птиц прошли в нацпарке Куршская коса. В этот осенний период над косой ежедневно пролетает до миллиона воробьинообразных пернатых. В наблюдениях за ними участвовали школьники из Калининграда и области, представители литовской общины.

Как сообщили организаторы, в листах наблюдений отметились зяблики, бакланы, чайки, утки, дятлы, ястребы и цапли. Орнитолог Юлия Гришанова провела для участников акции занятие на тему миграции птиц и выступила с лекцией.

Кроме того, гости нацпарка собрали мусор на 1-3 километрах косы.