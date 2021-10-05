Елена Бабура: Коронавирусу в Калининграде сейчас и напрягаться особенно не стоит

Елена Бабура. Фото: Александр Подгорчук

Несмотря на более чем 300 000 привитых, в Калининградской области продолжается всплеск заболеваемости ковидом. Это вызвало волну критики в адрес регионального управления Роспотребнадзора и по поводу принимаемых мер, но главный санитарный врач региона считает, что претензии необоснованны.

- Мы нигде и никогда не говорили, что, достигнув 30%-ного охвата прививками, мы получим снижение заболеваемости, нигде и никогда не говорили, - заявила Елена Бабура в интервью на телеканале «Каскад». - Вот если бы у нас было привито большинство и наблюдался рост заболеваемости, тогда критика была бы уместной. А когда у нас привито мало населения и идет рост заболеваемости - это очевидные вещи. Потому что вирус ищет себе мишень из числа неиммунных людей. А их очень много. Он туда повернется, сюда повернется, а все неиммунные. А ему и напрягаться особенно не стоит.

Напомним, что за все время пандемии коронавирусом в Калининградской области заразились 55 879 человек. Из них 58% - жители Калининграда.