В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 5 октября нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде во вторник, 5 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Владимирская 31а,б, 38, 40, 40а,б,в, 45, 47, 52,
ул. Рассветная 40, 46- 58, 54Б,
ул. И. Сусанина 49-63, 51а, 63а, 71, 71б, 73, 73а,б,д, 58, 64,
ул. Менделеева 17 (Дом детского творчества «Родник»), 24,
ул. Аллея смелых 10-36, 20а, 25-29, 29А, 38а, 38-54,
пер. Парковый 8,
проезд Дзержинского 2-12,
ул. Аллея смелых 1-17,
ул. Балтийское шоссе 98, 102- 108, 106а, 112,
ул. Карташева 8б,
ул. Белгородская 24-30,
ул. Аллея смелых 41-45, 45а, 56-66, 70,
ул. Мукомольная 10-12, 1-27, 29-57,
ул. Черниговская 2а-4.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 15.00 –
ул. Волочаевская (Вся улица), 47 (д/с №12),
ул. Дзержинского 95, 103 (д/с №12), 109, 138, 138а, 140,
ул. П.Морозова 59.