В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 5 октября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 5 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Владимирская 31а,б, 38, 40, 40а,б,в, 45, 47, 52,

ул. Рассветная 40, 46- 58, 54Б,

ул. И. Сусанина 49-63, 51а, 63а, 71, 71б, 73, 73а,б,д, 58, 64,

ул. Менделеева 17 (Дом детского творчества «Родник»), 24,

ул. Аллея смелых 10-36, 20а, 25-29, 29А, 38а, 38-54,

пер. Парковый 8,

проезд Дзержинского 2-12,

ул. Аллея смелых 1-17,

ул. Балтийское шоссе 98, 102- 108, 106а, 112,

ул. Карташева 8б,

ул. Белгородская 24-30,

ул. Аллея смелых 41-45, 45а, 56-66, 70,

ул. Мукомольная 10-12, 1-27, 29-57,

ул. Черниговская 2а-4.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Волочаевская (Вся улица), 47 (д/с №12),

ул. Дзержинского 95, 103 (д/с №12), 109, 138, 138а, 140,

ул. П.Морозова 59.