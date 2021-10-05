Калининградский волейболист стал лучшим диагональным игроком молодежного чемпионата мира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Италии прошел молодежный чемпионат мира по волейболу. Титул разыгрывали волейболисты не старше 21 года из команд 15 государств мира.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в составе сборной России одним из наиболее результативных и стабильных игроков стал диагональный Роман Мурашко. Воспитанник калининградской спортивной школы олимпийского резерва № 10 провел на площадке все семь матчей, набрав 86 очков.

Российские игроки одержали семь реальных побед и одну техническую из-за не приехавших на турнир сверстников из Камеруна. Оказавшись явно сильнее команд из Канады, Болгарии, Польши, Аргентины и дважды Бразилии, россияне уступили в финале итальянцам 0:3.

В состав символической пятерки чемпионата включили только одного российского игрока. Им как раз стал воспитанник калининградского волейбола, признанный лучшим атакующим диагональным. В прошлом году Роман Мурашко выиграл со сборной нашей страны первенство Европы в Чехии среди оппонентов не старше 20 лет, а два года назад они же стали вице-чемпионами мира среди волейболистов не старше 19 лет.