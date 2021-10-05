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Общество5 октября 2021 12:41

Калининградец погасил долги по алиментам, чтобы продать землю

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Судебные приставы заставили калининградца погасить долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина нерегулярно выплачивал алименты на сына и накопил задолженность в размере 448 тысяч рублей. Чтобы побудить калининградца к погашению долга, судебный пристав-исполнитель установила, что мужчина имеет в собственности земельный участок площадью 10 тысяч кв. м в другом регионе, и вынесла постановление о запрете регистрационных действий с недвижимым имуществом.

Спустя некоторое время мужчина решил продать землю, поэтому ему пришлось сначала погасить долг. Деньги уже поступили взыскателю.