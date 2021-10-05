35 школьников, 21 медик: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 275 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 238 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 23 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 21 медицинский работник;

- 17 работников образования;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 18 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 работника с/х предприятий;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник гостиницы;

- 35 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 11 неорганизованных детей до 6 лет;

- 35 учащихся;

- 19 студентов;

- 49 неработающих.