35 школьников, 21 медик: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 275 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 238 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 23 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров;
- 21 медицинский работник;
- 17 работников образования;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 18 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 работника с/х предприятий;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник гостиницы;
- 35 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 11 неорганизованных детей до 6 лет;
- 35 учащихся;
- 19 студентов;
- 49 неработающих.