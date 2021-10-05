В Калининграде директор стройкомпании получил 3,5 года колонии за хищение средств дольщиков

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В Гурьевске осудили генерального директора строительной компании, который похитил деньги участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С января 2016-го по апрель 2017 года гендиректор ООО «Объединенные системы» через подчиненных сотрудников заключил договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Гурьевске с 28 жителями области на сумму более 26 млн рублей.

Деньгами он распорядился по своему усмотрению, а многоквартирный дом остался на стадии закладки фундамента.

Суд приговорил афериста к 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.