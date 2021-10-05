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Здоровье5 октября 2021 15:15

Вернувшихся из-за границы калининградцев оштрафовали на 5,8 млн рублей за отсутствие ПЦР-теста

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Региональное управление Роспотребнадзора выявило 786 случаев непредоставления результатов тестов на COVID-19 жителями области, вернувшимися из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На всех нарушителей были составлены протоколы, по ним уже назначено 530 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 5,8 млн рублей.

Роспотребнадзор напоминает, что в течение трех дней со дня прибытия в Россию граждане обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на сайте «Госуслуги».