Вернувшихся из-за границы калининградцев оштрафовали на 5,8 млн рублей за отсутствие ПЦР-теста

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Региональное управление Роспотребнадзора выявило 786 случаев непредоставления результатов тестов на COVID-19 жителями области, вернувшимися из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На всех нарушителей были составлены протоколы, по ним уже назначено 530 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 5,8 млн рублей.

Роспотребнадзор напоминает, что в течение трех дней со дня прибытия в Россию граждане обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на сайте «Госуслуги».