В Калининграде ожидаются перебои с поставками шоколадных батончиков с кокосовой стружкой

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Из-за плохого урожая кокосов ожидаются перебои с поставками в Калининград шоколадных батончиков с кокосовой стружкой. В распоряжении «Коммерсанта» оказалось письмо российской структуры американской Mars, где компания уведомляет контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty.

Уже сейчас магазинам приходится заменять этот товар аналогами.

- Действительно, в настоящее время у нас есть определенные перебои с поставками шоколадных батончиков с кокосовой стружкой, в том числе с поставкой шоколадных батончиков Bounty. Поэтому в прикассовой зоне сейчас выложены другие шоколадные батончики того же производителя, - рассказал «Business FM Калининград» заместитель генерального директора «Spar-Калининград» Алексей Елаев.

По словам Елаева, новые поставки батончиков предварительно должны возобновиться в конце октября. Все будет зависеть от восстановления возможностей мирового рынка кокосовой стружки и поставки кокосовой стружки в Россию - все батончики, представленные в российских магазинах, производятся в Ульяновской области.