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Здоровье5 октября 2021 16:54

В Калининграде под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся почти 14 тысяч человек

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининградской области по состоянию на вторник, 5 октября, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 13 856 человек, контактировавших с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В настоящее время в области на COVID-19 проведено 1 013 917 исследований, обследовано нарастающим итогом 958 994 человека.

Всего в регионе с начала пандемии 56 154 случая заражения, 50 110 человек выздоровели, умерли 802 человека

Напомним, за сутки в области было выявлено 275 новых случаев заболевания.