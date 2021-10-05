Калининградец 4 раза выстрелил в знакомого и добил его камнем

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В Московский районный суд Калининграда поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве и незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в апреле 2020 года на улице Нансена в Калининграде обвиняемый 4 раза выстрелил в своего знакомого, а затем нанес ему не менее двух ударов камнем по голове. От полученного ранения мужчина умер на месте происшествия.

Также следствие подозревает, что весной прошлого года обвиняемый занимался сбытом через закладки наркотиков.

Судебное заседание состоится 7 октября.