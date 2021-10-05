В Калининграде кладовщик украл и вынес в карманах цифровую технику на 230 000 рублей

Пропажу оборудования общей стоимостью 237 370 рублей обнаружили на складе в центре Калининграда. С заявлением о краже в полицию обратился сотрудник сети магазинов цифровой и бытовой техники.

Оказалось, что пропало около десяти наименований товара: видеорегистратор, мобильный телефон, наручные смарт-часы, видеокамера, компьютерная мышь, три пары наушников, электронная книга и электрическая зубная щетка.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен кладовщик магазина.

- По версии следствия, он списывал товар как бракованный, а затем незаметно от остальных в течение нескольких дней выносил гаджеты со склада в карманах, уместив каждый, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что мужчина проработал в торговой сети 7 лет. Свою добычу он продал на рынке случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.