Избирком утвердил список депутатов Калининградской областной думы

Региональный избирком признал прошедшие 17, 18 и 19 сентября выборы состоявшимися, их результаты – действительными. С 24 по 29 сентября состоялась регистрация 20 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, 5 октября избирательная комиссия зарегистрировала депутатов областной думы, избранных по партийным спискам.

В состав Калининградской областной думы седьмого созыва вошли:

Абарюс Аугениюс Риманто

Буланов Максим Васильевич

Вертепов Артем Александрович

Верхолаз Евгений Владимирович

Ган Евгений Васильевич

Грибов Иван Николаевич

Губаров Валерий Георгиевич

Калина Анатолий Анатольевич

Канаева Екатерина Николаевна

Киселёв Дмитрий Геннадьевич

Кравченко Евгений Александрович

Краснова Ольга Генадиевна

Кропоткин Андрей Михайлович

Кудрявцев Андрей Владимирович

Лоцман Павел Николаевич

Латушкин Дмитрий Валерьевич

Лыжов Андрей Ильич

Лютаревич Сергей Николаевич

Макаров Валерий Михайлович

Мартынец Алексей Васильевич

Матюнина Марина Юрьевна

Мендрик Алексей Петрович

Мишин Евгений Викторович

Морозов Евгений Михайлович

Морозова Наталья Александровна

Никулин Александр Владимирович

Оноприенко Андрей Борисович

Орехов Александр Юрьевич

Панченко Валерий Григорьевич

Рузметов Сергей Атаханович

Самородов Юрий Александрович

Снигирев Вадим Геннадьевич

Урбанюк Олег Сергеевич

Федоров Павел Николаевич

Федорова Нина Ивановна

Чмыхов Дмитрий Гариевич

Швалкене Лариса Владимировна

Шитиков Юрий Владимирович

Шумилин Андрей Анатольевич

Ярошук Александр Георгиевич

Напомним, губернатор Антон Алиханов, возглавлявшиq на выборах в Облдуму список «Единой России», от мандата депутата отказался. Его место заняла Марина Матюнина.