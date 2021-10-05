Военный комиссар: Все призывники останутся служить в Калининградской области

Осенний призыв традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря 2021 года. В Калининградской области на военную службу призовут более 1200 человек. Как рассказал военный комиссар региона полковник Юрий Бойченко, все 100 они останутся служить в своем регионе – в частях Балтийского флота. Уже известно, что 4 призывника, имеющие профильное образование, пополнят научно-производственную роту при Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, во всех военных комиссариатах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.