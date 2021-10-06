Спрос на квартиры в новостройках в Калининграде снизился на 35%

В третьем квартале в России рынок новостроек продолжил тенденцию к снижению, начатую в начале года. Согласно данным «Авито Недвижимости», спрос на первичное жилье по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 25%.

Одной из причин эксперты называют то, что с 1 июля максимальная сумма кредита, который можно взять по программе льготной ипотеки, была снижена до 3 млн рублей по России, при этом предельная процентная ставка выросла с 6,5% до 7% годовых. Новые правила по-разному отразились на рынках недвижимости в разных регионах страны. Так, заметнее всего по сравнению с прошлым годом спрос снизился в Томске (-61%), Сочи (-52%) и Ярославле (-49%). В Калининграде снижение составило 35%. Положительную динамику продемонстрировал Екатеринбург (+36%), а также Ростов-на-Дону (+7%).

Основная доля в структуре спроса по-прежнему приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На их же примере особенно заметно снижение покупательской активности: -28% и -25% Эксперты полагают, что в перспективе цены и спрос постепенно стабилизируются, однако значительного снижения показателей не ожидается.