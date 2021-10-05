В Калининграде 8-летний мальчик на велосипеде врезался в трамвай

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Инцидент произошел около 20.00 на перекрестке перед Деревянным мостом. Как сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», мальчик на велосипеде врезался в передний вагон трамвая, поворачивавшего с Московского проспекта на остров.

- Мальчик 8 лет врезался в вагон трамвая, ушибся. Вызвана «скорая помощь» и ГАИ. Встало движение трамваев и троллейбусов, - написали свидетели происшествия.

Очевидцы отмечают, что ребенок ехал к перекрестку не по дороге, а по тротуару и, судя по всему, выехал на проезжую часть в тот момент, когда там уже поворачивал трамвай.

О травмах, которые получил школьник, пока не сообщается.