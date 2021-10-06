В Калининградской области выделят средства на поддержку владельцев детских комнат и аттракционов

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в Калининградской области приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а с 5 октября - деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности.

Региональные власти планируют оказать поддержку пострадавшему от запретов бизнесу. Как сообщил РИА Новости губернатор Антон Алиханов, из областного бюджета выделят от 20 до 50 миллионов рублей, которые направят владельцам детских развлекательных комнат и аттракционов.